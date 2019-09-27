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Bu haber 27 Eylül 2019 19:15:53 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü

Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.

Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesinde yaşandı. 15 yaşındaki S.A. hırsızlık için gece saat 01.30 sıralarında M.A.’ya ait gıda satışı yapılan iş yerine girdi.

 

Hırsızlık Yaptığını Gören İş Yeri Sahibinden Öldüresiye Dayak

İş yerine girdiği sırada iş yeri sahibi tarafından fark edilen S.A. burada kıstırıldı. Çocuk hırsız iş yerinde dakikalarca dövüldükten sonra olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Çocuğu gözaltına alan polis, hastaneye götürerek sağlık kontrolünden geçirtti. Kolu ve ayağında kırıklar olduğu tespit edilen şüpheli, polis otosuyla emniyete götürüldü. Şüpheli çocuğun işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

S.A.’nın önceki yıllarda da iş yerlerinden, araçlardan ve meskenlerden hırsızlık ile motosiklet hırsızlığı gibi birçok olaya karıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 



Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü
Şanlıurfa’da Hırsızlık Yapan Çocuk Öldüresiye Dövüldü
Şanlıurfa’da 15 yaşındaki çocuk, hırsızlık için girdiği bir dükkanda iş yeri sahibi tarafından yakalanınca öldüresiye dövüldü.
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