​Öğrenci Servisi Devrildi! 2 Ölü, 6 Yaralı

Öğrenci Servisi Devirildi! 2 Ölü 6 Yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza, Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi.Gelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5'i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.Editör: Ahmet Şen