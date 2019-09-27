​Öğrenci Servisi Devrildi! 2 Ölü, 6 Yaralı

Alınan bilgilere göre, kaza, Hakkari'nin Derecik ilçesi Gelişen köyü yakınlarında meydana geldi.
Öğrenci Servisi Devirildi! 2 Ölü 6 YaralıGelişen Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada yaralanan 5'i öğrenci 6 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 öğrenci kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 öğrenci ise askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Editör: Ahmet Şen
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