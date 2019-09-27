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Bu haber 27 Eylül 2019 18:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

​TRT Derleme Ekibi Şanlıurfa’da

Ülke çapında yapacakları müzik derlemeleri kapsamında Şanlıurfa’ya gelen TRT ekibi, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

​TRT Derleme Ekibi Şanlıurfa’da

TRT Türkü Koordinatörü Sabri Sabuncu başkanlığında, Şanlıurfalı Folklor Araştırmacısı Abuzer Akbıyık ve Sabri Kürkçüoğlu, TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Münevver Özdemir ile Dünya Tekin, Ayşe Koyinci, Nurettin Zorlu ve Tolga Çelik’ten oluşan derleme ekibini makamında kabul eden Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa’nın tarih, kültür ve tarım şehri olmasının yanında müzik şehri de olduğunu belirterek, yapılacak çalışmanın çok anlamlı olduğunu ifade etti. Derleme ekibine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Vali Erin, ülkemizin müzik zenginliğini ortaya koymak ve kaybolmasını önlemek için önemli çalışmalar yapan TRT Kurumuna ve derleme ekibine teşekkür etti.


Vali Erin’e sıcak ilgisi ve kabulünden dolayı teşekkür eden Araştırmacı-Yazar ve Derlemeci Abuzer Akbıyık, Şanlıurfa’nın sanatçıları, türküleri, gazelleri ve hoyratları ile ünlü olduğunu, ülkemizde iller içerisinde en çok Urfa üzerine türkü yakıldığını söyledi. Şanlıurfa dendiği zaman akla ilk gelen hususlardan birinin müzik olduğunu ifade eden Akbıyık, şehrin müzik potansiyelinin ortaya konulması açısından bu derleme gezisinin önemli olduğunu söyledi. Sınırlı sürede sınırlı eser tespiti yapılabileceğini kaydeden Akbıyık, bu çalışmanın devamının yapılmasında yarar olacağını dile getirdi.



 

Ortaya Çıkan Yeni Eserlerin Tespiti İçin Önemli Bir Gezi

Araştırmacı Yazar Sabri Kürkçüoğlu da 1926 yılından başlamak üzere Şanlıurfa’da kurum ve şahıslar tarafından pek çok derleme yapıldığını, Kültür Bakanlığının son yaptığı derlemenin üzerinden 40 yıl geçtiğini ifade ederek, ortaya çıkan yeni eserlerin tespiti için bu derleme gezisinin önemli olduğunu söyledi.
Derleme gezisine katılan Şanlıurfalı ses sanatçısı Münevver Özdemir de halk müziğine gönül vermiş bir sanatçı olarak Şanlıurfalı müzik ustaları, mahalli sanatçı ve bestecilerle birebir görüşmek ve eserleri onların sesinden dinlemenin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Özdemir, pek çok eserin tespit edileceğini umduğu bu çalışma ile Türk Halk Müziği'ne katkı sağlayacaklarını söyledi.




 

Çalışmalar, Şanlıurfa’nın TRT Repertuarında Yer Alacak

25 Eylül - 6 Ekim 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da çalışacak olan ekip, bu çalışmada kaynak kişiler, mahalli sanatçılar, bestekarlar, araştırmacılar ile görüşmeler yapacak ve bu görüşmeleri kamera kaydı ile tespit edecek. Anonim türkülerin yanında beste çalışmalarının da tespit edileceği çalışmada, Şanlıurfa müziği ile ilgili türkü, hoyrat, gazel, deyiş, ilahi gibi eserler kayıt altına alınacak. Çalışma sonunda, TRT repertuvarında Şanlıurfa adına kayıtlı 215 türkü ve oyun havasına ilave edilecek eserler ile TRT repertuvarı zenginleştirilecek.





Editör: Ahmet Şen
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