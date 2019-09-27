​Şanlıurfa’da Yaşlı Kadının İneği Yangında Telef Oldu

Tek Geçim Kaynağım O İnekti

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev tek başına yaşayan 69 yaşındaki Fatma Çakmak’ın ahırın gece sabaha karşı elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.Ahırdaki samanlarında tutuşmasıyla büyüyen yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan zehirlenen inek telef oldu. Gece hayvanın yemini verdikten sonra uyuduğunu belirten Çakmak, “Tek geçim kaynağı olan ineğin çıkan yangında telef oldu. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum” dediEditör: Ahmet Şen