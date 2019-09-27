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Bu haber 27 Eylül 2019 17:30:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yaşlı Kadının İneği Yangında Telef Oldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında tek başına yaşayan Fatma Çakmak’ın tek geçim kaynağı çıkan yangında telef oldu.

​Şanlıurfa’da Yaşlı Kadının İneği Yangında Telef Oldu

Olay, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Küptepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ev tek başına yaşayan 69 yaşındaki Fatma Çakmak’ın ahırın gece sabaha karşı elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.


 

Tek Geçim Kaynağım O İnekti

Ahırdaki samanlarında tutuşmasıyla büyüyen yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan zehirlenen inek telef oldu. Gece hayvanın yemini verdikten sonra uyuduğunu belirten Çakmak, “Tek geçim kaynağı olan ineğin çıkan yangında telef oldu. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum” dedi




Editör: Ahmet Şen
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında tek başına yaşayan Fatma Çakmak’ın tek geçim kaynağı çıkan yangında telef oldu.
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