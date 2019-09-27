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Bu haber 27 Eylül 2019 22:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı

ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı.

​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı

Olayı duyup eve gelen ve çocukların teyzeleri olduğu ileri sürülen bir kadın ise hem basın mensuplarına hem ev sahibine tehditler yağdırdı.Side Mahallesi 532 sokakta bir apartmanın zemin katında çöp eve dönüşmüş sağlıksız bir ortamda 4 çocuğun yaşam mücadelesi verdiği yolundaki ihbarı değerlendiren basın mensupları söz konusu eve giderek evin ve çocukların durumlarını görüntüledi.




 

Kokudan İçeri Girmekte Zorlandılar

Apartmanın zemin katındaki dairede anneanne, anne ve teyze ile yaşayan çocuklar, kokudan içeriye girmekte zorluk çekilen, tüm odalarında çöplerin bulunduğu sağlıksız bir ortamda adeta cansız bir şekilde uyurken görüntülendi. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti.

Basın mensuplarına ihbarda bulunan ev sahibi Arif Öz, 8 ay önce 2 kadının gelip evi kiraladıklarını belirterek “Evi tuttuktan sonra 2 çocuk ve kadınlar vardı. Sonra sayı artmaya başladı. Aylardır kira ödemediler. Su ve elektriğin kesildiği mesajı gelince eve geldim. Kapı-pencere ve perdeler tamamen kapalıydı. Eve girdiğimde gördüğüm manzara ve koku karşısında şaşkına döndüm. Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Bu pisliğin içerisindeki çocuklara devletimiz acilen sahip çıkmalı” dedi.




 

Çocukların Teyzesi Tehditler Savurdu

Basın mensuplarının konuyu aktardığı Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit; ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı harekete geçirirken, evde bulunan çocuklar Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda jandarma tarafından aileleriyle birlikte evden alınarak Side Jandarma Karakoluna götürüldü.


Eve jandarma ve diğer ekiplerin geldiği haberi üzerine eve gelen küçük çocukların teyzesi ev sahibi ve olayı ortaya çıkaran basın mensuplarına tehditler yağdırırken jandarma tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Side Jandarmadaki işlemlerin ve başlatılan soruşturmanın ardından yaşları 0-6 arasında değişen 4 çocuk acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla Aile-Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya'da bulunan kurumlara yerleştirildi.





Editör: Ahmet Şen 
 
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​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı
​Gazeteciler ihbarı Üzerine Eve Giden Ekipler Bu Manzara ile Karşılaştı
ev sahibinin ihbarı üzerine eve giden basın mensupları üçü çocuk 6 kişinin yaşadığı çöp evle karşılaştı. Çocukların evin duvarlarına çizdiği çöpten adamlar, yerlerde kokmuş çöpler, pislikten rengi görünmeyen kırık koltuklar, perdeler ve çocukların uyuduğu yerde ayaklarının dibindeki, duvardan çıkmış priz ve elektrik kablosu dikkat çekti. Olaya el koyan Manavgat Kaymakamlığı çocukları devlet korumasına aldı.
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