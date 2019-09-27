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Bu haber 27 Eylül 2019 20:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporu yayınlandı. Aşı Takip Sistemi'ndeki eksik ve hatalara dikkat çeken Sayıştay denetçilere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği cevap bir skandalı da ortaya çıkardı. Tarihi geçilmiş 72 bin aşı 63 bin çocuğa yapıldı.

​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Raporda bu durum şu cümlelerle anlatıldı: “Yapılan incelemelerde, profilaksi ve risk grubu aşılamaları için temin edilen aşılardan son kullanma tarihi geçtiği görünen 72 bin doz aşının okul çağında olan yaklaşık 63 bin çocuğa uygulandığının ancak süre kısıtı nedeniyle ATS ye son tüketim tarihi öncesi girilemediği için uygulanmadı olarak görüldüğünün anlaşıldığı ifade edilmiştir.”

Aşı Takip Sistemi (ATS) veri girişi yapan kişilerden kaynaklı veri eksiklikleri ve hataları olduğunu ifade eden Sayıştay denetçileri,  “Bazı bilgi sistemlerinin aynı konuda birbirleriyle çelişen veriler ürettiği bilgi sistemlerinin birbirini teyit etmesini sağlamaya yönelik kontroller geliştirilmediği ve bilgi sistemleri tarafından üretilen ve kamu görevlilerin sorumluluğunu gerektiren bazı verilerin bu sorumluluğun tespitinde kullanıl(a)madığı görülmüştür” tespitini yaptı.


 

1.6 milyon aşı depolarda bozuldu

ATS üzerinden yapılan incelemede 2018 yılında 808 bin doz PPD, 383 bin doz Kızamık, 293 bin doz KKK, 42 bin 682 doz Mevsimsel Grip ve 32 bin 500 doz Hepatit B olmaz üzere toplam 113 milyon lira değerinde 1 milyon 628 bin doz aşı İl Sağlık Müdürlükleri'nin deposunda iken miatları doldu.
 
 
 
 

Sağlık Bakanlığı Tarihi Geçmiş Aşı Açıklaması Yaptı

Bu haberlerin çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Haberlerde yer alan 'miadı geçen aşıların uygulandığı' iddiası tamamen asılsızdır. Her ilacın ve aşının uygulaması öncesinde, son kullanma tarihi sağlık personelimiz tarafından ambalaj üzerinde yazılı bilgiden tekrar tekrar kontrol edilmekte buna ilâveten uygulama öncesi karekod okutularak olası gözden kaçırılma durumlarında sistem tarafından uyarı verilerek bu tip bir hatanın önüne geçilmektedir. Hiçbir sağlık personeli, etkinliğine güvenmediği veya miadı geçen bir ilaç veya aşıyı hastasına uygulamaz. Ayrıca ATS sistemi miadı geçmiş aşıların uygulanmasına müsaade etmez."
 



 
Editör: Ahmet Şen
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Sağlık
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
​63 Bin Çocuğa Tarihi Geçmiş Aşı Yapıldı! Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı
Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2018 denetim raporu yayınlandı. Aşı Takip Sistemi'ndeki eksik ve hatalara dikkat çeken Sayıştay denetçilere Sağlık Bakanlığı'nın verdiği cevap bir skandalı da ortaya çıkardı. Tarihi geçilmiş 72 bin aşı 63 bin çocuğa yapıldı.
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