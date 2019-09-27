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Bu haber 27 Eylül 2019 14:18:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Kızılay'dan Hastalara Moral

Kızılay Eyyübiye Şubesi, yatan hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi

​Kızılay'dan Hastalara Moral

Türk Kızılayı Eyyübiye Şube Başkanlığı tarafından Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastalara moral ziyareti gerçekleştirildi. Kızılay gönüllüleri yaklaşık 120 çocuğa çeşitli hediyeler dağıttı.
 
Türk Kızılayı Eyyübiye Şube Başkanlığı ilçede faaliyetlerine devam ediyor. Hastaların moral ve motivasyonlarının arttırılması için 800 yataklı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Kızılay Eyyübiye İlçe Başkanlığı burada yatan hastalara moral ziyareti gerçekleştirdi.
 
Yaklaşık 120 çocuğa Kızılay Eyyübiye Şube Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldığını belirten hastane başhekimi uzm. Dr. Abdurrahman açıkgöz, Kızılay Eyyübiye Şubesine teşekkür etti.
 
Hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte sağlık çalışanlarını da ziyarette bulunduklarını kaydeden Kızılay Eyyübiye Şube Başkanı Abdulhadi Fidancıgil ise, dezavantajlı ilçede çalışmalara son sürat devam ettiklerini kaydetti.
 



Editör: Bahar Yüksel
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