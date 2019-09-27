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Bu haber 27 Eylül 2019 15:30:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Bin 500 Yıllık Bizans Definesi Bulundu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, yaklaşık bin 500 yıllık olduğu tespit edilen bir Bizans definesi bulundu.

​Bin 500 Yıllık Bizans Definesi Bulundu

68 altın sikkeden oluşan hazinenin milattan sonra 550-575 yıllarında, 1. ve 2. Justinianus dönemine ait olduğu belirlendi. Kazılar sonucu elde edilen define ile Apollon Smintheus tapınağı ve çevresinde devam eden kazılardaki tarihsel içeriğinin geç Bizans dönemine kadar uzandığı ortaya çıktı. 7 Ağustos'ta bulunan define hakkında bilgi vermek için Prof. Dr. Coşkun Özgünel, bir basın toplantısı düzenledi. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük'ün de katıldığı toplantıda, bulunan tarihi definenin Troya Müzesine ayrı bir zenginlik katacağı vurgulandı.



 

“Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu”

1980 yılından bu yana Ayvacık ilçesinin Gülpınar köyünde kazılar yapmaya devam ettiklerini belirterek sözlerine başlayan Prof. Dr. Coşkun Özgünel, “Her dönem ayrı bir heyecanla yürüttüğümüz kazılarda, geçen yıllarda da olduğu gibi bu yıl da küçük bir define bulduk. Bu yılki definenin en büyük önemi; belirli bir tarihi içermesi. Define, milattan sonra 5. yüzyılın 2. yarısına ait. Aşağı yukarı 550-575 yıllarına denk geliyor. 68 adet altın sikke bulduk. 1. ve 2. Justinianus dönemine ait. Bir Bizans evinin duvarının dibinde bulundu. Bu durum da; Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus tapınağı ve çevresindeki kazılarda tarihsel içeriğin geç Bizans dönemine kadar sürdüğünü ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.




 

“Buna biz ‘hazine' diyoruz ama aslında bu bir birikim”

Bulunan Bizans definesinin önemine de değinen Prof. Dr. Özgünel, şunları kaydetti:

“Bu 68 altın sikke, 7 Ağustos günü ele geçirildi. Biliyorsunuz altın, bronz gibi paslanan bir madde değil. Yağışlardan dolayı alanı su bastığı için çamur içindeydik. Çamurlar temizlendikten sonra altın sikkelerden tam 68 adet irili-ufaklı olarak bulduk. Bunların gramları farklı. Birbirleri arasında çok az farklılıklar var. Bu sikkeler Troya Müzesine ayrı bir zenginlik vermekte. Buna biz ‘hazine' diyoruz ama aslında bu bir birikim. Bunun sahibinin muhakkak ki geleceği ile ilgili birtakım endişeleri vardı. Bu sebeple altın sikke biriktiriyordu. Zamanımızdaki büyüklerimizin altına karşı olan ilgisinin milattan sonra 5'inci-6'ncı yüzyılda da olduğunun ortaya konulması yönünden çok önemli.”





Editör: Bahar Yüksel
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​Bin 500 Yıllık Bizans Definesi Bulundu
​Bin 500 Yıllık Bizans Definesi Bulundu
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