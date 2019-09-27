Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 27 Eylül 2019 13:00:06 Tarihinde eklenmiştir.

​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin gözü önünde intihar etmek isteyen genci, olay yerindeki ekipler ipten aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Doğancı Sokak üzerinde meydana geldi. 


 

Eşiyle Tartışan Şahıs Kendini Direğe İple Asmak İstedi

Doğancı sokak üzerinde bulunan bir sitede ikamet eden 30 yaşındaki S.Y. isimli kişi evinde eşiyle gece geç saatlerde henüz nedeni bilinmeyen bir olaydan dolayı tartışmaya başladı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren S.Y. evinin karşındaki elektrik direğine kendisini iple asmak istedi. Polisin uzun uğraşları sonrası ikna edilen şahıs tam aşağı ineceği sırada kendisini aşağı bıraktı. Boğazına geçirdiği ipte asılı kalan şahsı polis ekipleri asılı kaldığı ipten aldı. Ekipler zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Servis Ekipleri´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S.Y'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak genci daha sonra İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü´ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla alakalı polis ekipleri soruşturma başlattı.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin gözü önünde intihar etmek isteyen genci, olay yerindeki ekipler ipten aldı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
​Ortağını Kurşun Yağmuruna Tuttu
​Ortağını Kurşun Yağmuruna Tuttu
Emlakçılık yapan iki ortak arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıtan veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. isimli şüpheli tutuklandı.
​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu
​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu
9 Nisan tarihinde eşi ile birlikte ormanlık alana mantar toplamaya giden ve ormanlık alanda kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’in 166 gün sonra oturduğu mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesindeki dere içinde kemikleri bulundu.
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını açıkladı
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Adana’da husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
​Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı
​Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.
Koca Dehşeti! Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
Koca Dehşeti! Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
Sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi, karısını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.
​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı
​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı
Cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.
​Gaziantep’te Bıçaklı Torun Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı
​Gaziantep’te Bıçaklı Torun Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Olay, saat 13.00'da Kırıkkale’ninYenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi.
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
​İnanılmaz Kurtuluş! Polis İpten Aldı...
​Şanlıurfa’ya Kıran Mı Girdi? Onca İnsanın Afyon’da Ne İşi Var!
​Şanlıurfa’ya Kıran Mı Girdi? Onca İnsanın Afyon’da Ne İşi Var!
​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız
​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız
​AFAD’dan Sosyal Medya Uyarısı
​AFAD’dan Sosyal Medya Uyarısı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:48
Güneş
06:10
Öğle
12:23
İkindi
15:44
Akşam
18:24
Yatsı
19:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿