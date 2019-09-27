​Şanlıurfa’ya Kıran Mı Girdi? Onca İnsanın Afyon’da Ne İşi Var!

Tasarruf Sadece Vatandaştan Bekleniyor

Şanlıurfa ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri eğitim almak üzere Afyon’un Karahisar ilçesine gittiler. Onlarca belediye meclis üyesi ve ilçe başkanlarının katıldığı eğitimin Şanlıurfa’da değil de Afyon’da yapılması tepkilere neden oldu.Eğitmenleri Şanlıurfa’ya davet edip masrafları yarıya düşürülebilinecekken ,Tasarruf diye tutturan belediyelerin tasarrufu vatandaşlardan beklemesini eleştiren Urfalılar “Şanlıurfa’da bu eğitimi verecekleri otel mi yok, salon mu yok? Eğitmenleri davet edip bu masrafın kırkda birine yine eğitim verebilirdiniz! Tasarruf sadece vatandaşı ilgilendiren konularda demek ki!” ifadelerini kullandı.Eğitime katılan ilçe başkaları meckis üyelerinin sayısı bilinmemekle beraber Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.Editör: Bahar Yüksel