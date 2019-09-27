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Bu haber 27 Eylül 2019 12:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’ya Kıran Mı Girdi? Onca İnsanın Afyon’da Ne İşi Var!

Şanlıurfa İlçe Belediye Başkanları Ve Meclis Üyeleri Eğitimi’nin Afyon Karahisar’da verilmesi tepkilere neden oldu. “Şanlıurfa’da bu eğitimi verecekleri otel mi yok, salon mu yok?” eleştirilerine neden olan eğitim Eylül ayı içerisinde gerçekleşti.

​Şanlıurfa’ya Kıran Mı Girdi? Onca İnsanın Afyon’da Ne İşi Var!

Şanlıurfa ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri eğitim almak üzere Afyon’un Karahisar ilçesine gittiler. Onlarca belediye meclis üyesi ve ilçe başkanlarının katıldığı eğitimin Şanlıurfa’da değil de Afyon’da yapılması tepkilere neden oldu.
 
 
 

Tasarruf Sadece Vatandaştan Bekleniyor

Eğitmenleri Şanlıurfa’ya davet edip masrafları yarıya düşürülebilinecekken ,Tasarruf diye tutturan belediyelerin tasarrufu vatandaşlardan beklemesini eleştiren Urfalılar “Şanlıurfa’da bu eğitimi verecekleri otel mi yok, salon mu yok?  Eğitmenleri davet edip bu masrafın kırkda birine yine eğitim verebilirdiniz! Tasarruf sadece vatandaşı ilgilendiren konularda demek ki!” ifadelerini kullandı.
 
 
Eğitime katılan ilçe başkaları meckis üyelerinin sayısı bilinmemekle beraber Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.
 
 



 
 
Editör: Bahar Yüksel
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