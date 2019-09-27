-​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız

Fatih Altaylı İstanbul Depreminde Çekmeyen Telefonlar için Konuştu

-​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para AldınızFatih Altaylı telekomünikasyon şirketlerine çok sert ifadelerle yüklendi. Vatandaşların saatlerdir telefonlarını kullanamaması üzerine Altaylı dayanamadı ve “Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz” dedi.Altaylı, “Depremde de bir halta yaramayacaksanız ne zaman yaracaksınız. Yıllardır cebindeki parasını aldığınız halka çıkın bir açıklama yapın… Tam anlamıyla çuvalladınız. Tam anlamıyla rezil oldunuz” ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel