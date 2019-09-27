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Bu haber 27 Eylül 2019 11:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız

Gazeteci Fatih Altaylı, deprem sonrasında GSM operatörlerinin devre dışı kalmasına canlı yayında büyük tepki gösterdi.

​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız

-​Altaylı GSM Operatörlerine Köpürdü! Yıllardır Halkın Cebinden Para Aldınız



 

Fatih Altaylı İstanbul Depreminde Çekmeyen Telefonlar için Konuştu

Fatih Altaylı telekomünikasyon şirketlerine çok sert ifadelerle yüklendi. Vatandaşların saatlerdir telefonlarını kullanamaması üzerine Altaylı dayanamadı ve “Şu kadarcık bir sallantıda hepiniz devrildiniz” dedi.
Altaylı, “Depremde de bir halta yaramayacaksanız ne zaman yaracaksınız. Yıllardır cebindeki parasını aldığınız halka çıkın bir açıklama yapın… Tam anlamıyla çuvalladınız. Tam anlamıyla rezil oldunuz” ifadelerini kullandı.





Editör: Bahar Yüksel
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