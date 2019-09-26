Başkan Kuş’a Vatandaşlardan Teşekkür Pankartı

Eyybiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’un hizmetlerinden memnun olan vatandaşların teşekkürleri Karakoyunlu Mahalle Muhtarı aracılığıyla mahalleye asılan pankart ile iletildi. Asılan pankartta: “Mahallemize yaptıkları çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür ederim” ifadeleri yer aldı.Pankartı gören Başkan Kuş,“İlçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etmek bizlerin aslı vazifesidir. Bizler Karakoyunlu mahalle sakinlerimize müteşekkiriz. Eyyübiye'miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.Editör: Bahar Yüksel