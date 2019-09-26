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Bu haber 26 Eylül 2019 18:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Beyazgül, Urfalıları URFEST'e Davet Etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.sü düzenlenecek olan ‘Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ Göbeklitepe’de ‘Tarlada İsot Hasadı' gerçekleştirilecek.

​Beyazgül, Urfalıları URFEST'e Davet Etti

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali Göbeklitepe’de ‘Tarlada İsot Hasadı' gerçekleştirilecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, tüm basın mensupları ve vatandaşları davet etti.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
“Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan 'URFEST Şanlıurfa Lezzetleri ve İsot Festivali’ geçtiğimiz günlerde yapılan fıstık hasadının ardından Göbeklitepe yolundaki isot tarlasında, isot hasadı ile devam edecek. 28 Eylül Cumartesi günü saat 09.30’ da Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün de basın açıklaması yaparak festivalin detaylarını aktaracağı ‘Tarlada İsot Hasadı' na tüm basın mensupları ve vatandaşlar davetlidir.”







Editör: Bahar Yüksel
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