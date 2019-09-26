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Bu haber 26 Eylül 2019 22:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Ortağını Kurşun Yağmuruna Tuttu

Emlakçılık yapan iki ortak arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

​Ortağını Kurşun Yağmuruna Tuttu

Olay, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir emlak ofisinde meydana geldi. 

 

Ortağına 4 El Ateş Etti

Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak – verecek meselesi buluann Mahmut İ., konuşmak için eski ortağı Gencay G.'nin ofisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönünce Mahmut İ. yanında getirdiği silah ile Gencay G.'nin üzerine 4 el ateş etti.


 

Zanlı Yakalandı

Vücuduna isabet alan kurşunlarla yaralanan Gencay G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut İ. ise olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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