​1 Evde 2 Cenaze! Oğlunun Ölüm Haberini Alan Baba da Hayatını Kaybetti

Kansere Yenik Düşen Oğlunun Ölüm Haberine Dayanamadı

Zonguldak Kdz. Ereğli Örencik Mahallesi sakinlerinden Özgür Çeçen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.Dün kansere yenik düşen genç, hayatını kaybetti. Oğlunun ölüm haberini alan baba Necati Çeçen de evlat acısına dayanamayarak vefat etti. Baba ve oğlunun cansız bedenlerinin bulunduğu tabutlar Gülüç Beldesi'ndeki evlerinin önüne getirilerek yan yana konuldu, helallik alındı. Vefat eden baba ile oğlu için Üçköy Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Baba ile oğlu daha sonra Üçköy mezarlığında yan yana toprağa verilecek.Editör: Bahar Yüksel