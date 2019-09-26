Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Eylül 2019 20:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı

Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıtan veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. isimli şüpheli tutuklandı.

​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı

Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıtan veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. isimli şüpheli tutuklandı..

 

Vatandaşları Yetkilerim Var Diye Dolandırdı

Antalya'nın Konyaaltı, Elmalı ve Kemer ilçelerinde B.D. isimli şahsın kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıttığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu, kamu görevlileri ile bağlantılı olduğunu, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri kişilerin lehine olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceği şeklinde vatandaşları kandırdığı tespit edildi.


 

600 bin TL dolandırdı

B.D.'nin dolandırıcılık suçundan yaklaşık 600.000 TL haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Birol D. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çakırlar mahallesindeki evinde yakalandı. Evde yapılan arama neticesinde 2 adet cep telefonu, 590.000 TL bakiyeli Vakıfbank Hesap cüzdanı ele geçirildi. Şüpheli şahsın daha önceden nitelikli dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu öğrenildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli şahıs gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliğince ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemenin ve işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hesabındaki 590 bin TL bloke edildi.




Editör: Bahar Yüksel


Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
Kendini Korgeneral Mustafa Paşa olarak olarak tanıtan veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlı istihbarat görevlisi olduğunu söyleyerek vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.D. isimli şüpheli tutuklandı.
​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu
​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu
9 Nisan tarihinde eşi ile birlikte ormanlık alana mantar toplamaya giden ve ormanlık alanda kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’in 166 gün sonra oturduğu mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesindeki dere içinde kemikleri bulundu.
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını açıkladı
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Husumetlilerin kavgası kanlı bitti
Adana’da husumetliler arasında meydana gelen silahlı ve sopalı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
​Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı
​Aracında sigara içen sürücülere ceza yağdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.
Koca Dehşeti! Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
Koca Dehşeti! Eşini Uykusunda Bıçaklayarak Öldürdü
Sabaha karşı meydana gelen olayda bir kişi, karısını uykusunda bıçaklayarak öldürdü.
​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı
​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı
Cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.
​Gaziantep’te Bıçaklı Torun Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı
​Gaziantep’te Bıçaklı Torun Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında torun sebebiyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Olay, saat 13.00'da Kırıkkale’ninYenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi.
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu, “Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. Çevredeki insanlar panik halindeydi” diye konuştu.
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
Bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.
​1 Evde 2 Cenaze! Oğlunun Ölüm Haberini Alan Baba da Hayatını Kaybetti
​1 Evde 2 Cenaze! Oğlunun Ölüm Haberini Alan Baba da Hayatını Kaybetti
Başkan Kuş’a Vatandaşlardan Teşekkür Pankartı
Başkan Kuş’a Vatandaşlardan Teşekkür Pankartı
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
​Korgeneral Mustafa Paşa, 600 Bin TL Dolandırdı
​Şanlıurfa’da Gece Yarası 2 Araba Kundaklandı
​Şanlıurfa’da Gece Yarası 2 Araba Kundaklandı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:47
Güneş
06:09
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:26
Yatsı
19:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿