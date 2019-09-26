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Bu haber 26 Eylül 2019 19:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu

9 Nisan tarihinde eşi ile birlikte ormanlık alana mantar toplamaya giden ve ormanlık alanda kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’in 166 gün sonra oturduğu mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesindeki dere içinde kemikleri bulundu.

​Kayıptı! 5 Ay Sonra Kemikleri Bulundu

Eşi Sultan Gürel ile Menteşe kırsal Yenice mahallesindeki evlerinden mantar toplamak için ormanlık alana giden Halil İbrahim Gürel, eşinden ayrıldıktan sonra eve dönmedi. Bölgede AFAD, UMKE, Jandarma, iz takip köpeği ve vatandaşlar tarafından bir hafta yapılan arama çalışmalarından sonuç alınmadı. Arama çalışmalarına Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburundan 85 kişilik personel katılırken, Drone ile destek verilen aramalarda sonuç alınamamıştı.



 

Elbiselerden teşhis Ettiler

Bugün sabah saatlerinde Menteşe İçe Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarda Yeniköy Mahallesindeki dağlık alanda dere içinde elbise ve kemikler bulunduğu bildirildi. Bölgeye Menteşe İlçe Jandarma ekipleri, sacı ve adli tıp uzmanı gönderildi. Kemiklerin ve elbiselerin bulunduğu bölgeye Halil İbrahim Gürel'in eşi Sultan Gürel ve oğulları gelerek elbiselerden Gürel'i teşhis ettiler.



 

Yaşlı Adam 5 Aydır Kayıptı

Halil İbrahim Gürel'in cesedinin bulunduğu bölgede Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sultan Gürel, eşini çok aradıklarını ve 5 aydır kayıp olduğunu söylerken, gözyaşlarına hakim olamadı.




Editör: Bahar Yüksel
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9 Nisan tarihinde eşi ile birlikte ormanlık alana mantar toplamaya giden ve ormanlık alanda kaybolan 76 yaşındaki Halil İbrahim Gürel’in 166 gün sonra oturduğu mahalleye 5 kilometre uzaklıktaki Yeniköy Mahallesindeki dere içinde kemikleri bulundu.
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