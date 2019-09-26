​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi

Çevre İllerde de Hissedildi

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti.Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Bursa ve Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.Editör: Bahar Yüksel