Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 26 Eylül 2019 14:21:56 Tarihinde eklenmiştir.

​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi

Marmara'da bugün deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Marmara'da deprem meydana geldi. Peki Marmara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Marmara depremin merkez üssü? İşte detaylar...

​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi

İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alınan ilk bilgiye göre deprem 5.8 büyüklüğünde gerçekleşti.


 

Çevre İllerde de Hissedildi

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, yerin 12 kilometre altında gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri ve Marmara Ereğlisi'nin 20 kilometre açıkları. Sarsıntının meydana geldiği noktanın İstanbul merkezine uzaklığı ise 67 kilometre. Deprem Bursa ve Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.




Editör: Bahar Yüksel 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi
​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi
Marmara'da bugün deprem oldu? Kandili Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Marmara'da deprem meydana geldi. Peki Marmara'da deprem kaç şiddetinde oldu? Marmara depremin merkez üssü? İşte detaylar...
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
Adana'daki Şehir Hastanesi'nde personele yönelik 'Urfa Sıra Gecesi' düzenlendiği ortaya çıktı. Hastaların olduğu yerde düzenlenen etkinlik meclis gündemine taşındı.
​Şimdi de Türkiye’den AB’ye Hızlı Tren Yapılıyor
​Şimdi de Türkiye’den AB’ye Hızlı Tren Yapılıyor
Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının üç ayağından birini oluşturan Çerkezköy-Kapıkule hattının hayata geçirilmesiyle birlikte demir ipek yolu Kars’tan Kapıkule’ye kadar uzanacak.
İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı
İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı
İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.
​Skandal Fetva: Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
​Skandal Fetva: Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
Bir tarikatta fıkıh sohbetleri düzenleyen ve 'Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi' olarak anılan bir şahıs, saç ekiminin caiz olmadığını savundu.
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
Kamudan başlayarak yetkisiz çakar kullanımına son veriliyor. 1 Kasım’dan itibaren kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı çakarlı araç kullanımı yasak. Düzenlemenin dışında araç kullananlar trafikten men edilecek.
​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.
​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü
​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü
1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan şahsın aracı, seyir halinde iken yanarak kullanılamaz hale geldi.
​Düğün Salonuna Verdiği Paranın Peşini Bırakmadı
​Düğün Salonuna Verdiği Paranın Peşini Bırakmadı
Düğünü iptal olan bir avukat, ödediği düğün salonu parasının tamamını mahkeme yoluyla geri aldı.
​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.
KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Maraş biberinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olarak tüm dünyaya tanıtımının yapıldığını ve artık bir global marka konumuna ulaşarak dünya pazarlarında tüketildiğini söyledi.
​Bir Günlük Araç Kiraladılar, Yıllardır Borç Ödüyorlar
​Bir Günlük Araç Kiraladılar, Yıllardır Borç Ödüyorlar
Araç kiralamak için imza attıkları senetleri geri alamayan vatandaşların yıllar geçmesine rağmen icra davaları devam ediyor. Dolandırıldıkları şahsın en son başka bir şehirde aynı yöntemle bir polisi dolandırdığını ve cezaevine girdiğini söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.
​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi
​İstanbul’da 5.9 Şiddetinde Deprem! Telefonlar Kesildi
​İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa’ya Seferberlik Çağrısı
​İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa’ya Seferberlik Çağrısı
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
​Vali Erin Talimat ile Şanlıurfalı Minik Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu
​Vali Erin Talimat ile Şanlıurfalı Minik Öğrenciler Fidanları Toprakla Buluşturdu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:47
Güneş
06:09
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:26
Yatsı
19:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿