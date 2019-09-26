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Bu haber 26 Eylül 2019 13:53:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.


 

Somali'de Türk Vakfına Bombalı Saldırı

CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız okul kapısı arasında hareket ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımızı düşünüyoruz." dedi.




Editör: Bahar Yüksle
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Dünya
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
​Son Dakika! Somali'de Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
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