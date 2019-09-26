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Bu haber 26 Eylül 2019 14:00:12 Tarihinde eklenmiştir.

​İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa’ya Seferberlik Çağrısı

İçişleri Bakanlığı, “Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla yayla ve meralar başta olmak üzere yazlık veya kışlık evlerde vatandaşlardan yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi. Aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu 39 ile yazı gönderildi

​İçişleri Bakanlığı'ndan Şanlıurfa’ya Seferberlik Çağrısı

Ülkenin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekün mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. Güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucunda, tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan bölücüler, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışıyor. Kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin ise kış süresince yetecek miktarda erzak ve yaşam malzemesi temin etmek oluyor.


Yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte terör örgütünün bu ihtiyacını yaylalardaki evler başta olmak üzere yazlık veya kışlık evler ile diğer barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, “Yaylada Yaşam Malzemesi Bırakma Bilmeden Teröre Destek Olma” sloganıyla seferberlik başlatıldı.




 

39 il valiliğine yazı gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Giresun ve Ordu valiliklerine “Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri” konulu ve genelge gönderildi.



 

Alınacak tedbirler ve seferberliğin duyurulması

Genelgede, “Kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecek. Vali ve Kaymakamlarımız başkanlığında yapılan halk ve muhtar toplantılarında vatandaşlarımız muhtarlarımız konuya ilişkin uyarılacak bilgilendirilecek. İl, ilçe müftülükleri ile koordinasyon kurulacak, Cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecek. Yerleşim yerine bağlı yaylası olan köylerde mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar, imamlarımız aracılığıyla, Terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde hiç bir şekilde erzak yaşam malzemesi bırakılmamasını sağlamak için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi sağlanacak. Valilik, Kaymakamlık resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, aynı zamanda yerel basın/yayın organları aracılığıyla konu kamuoyunda duyurulacak” şeklinde tedbirlerin alınması istendi.





Editör: Bahar Yüksel
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