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Bu haber 26 Eylül 2019 16:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını açıkladı

​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını açıkladı. Yalçın, Şırnak'ta yaşanan bu eylemin planlı bir yıldırma ve provokasyonun parçası olduğunu ifade etti.




 

Saldırıda Ölen ya da Yaralanan Olmadı

"Şırnak İl Teşkilatımızın mensupları, terör örgütü PKK'nın tehdit ve baskılarına rağmen bin yıllık kardeşlik hukukunun yaşatılması için canları pahasına faaliyetlerini sürdürmektedir ve kararlılıkla sürdürecektir." Diyen Yalçın, şunları kaydetti: "Bu akşam aldığımız habere göre, MHP Şırnak İl Başkanlığı silahlı teröristlerce kurşunlanmıştır. Şükür ki saldırıda herhangi bir ölüm ya da yaralanma hadisesi vuku bulmamıştır. Adana ve Şırnak saldırıları, PKK'nın sözde milisleriyle ses getirme amaçlı amatör eylemlere giriştiğini göstermektedir. Söz konusu saldırılar, kırsalda ve dağlarda militanlarını birer birer yitiren, devletin kararlı adımları sayesinde mum gibi eriyerek son nefesini vermek üzere olan PKK'nın, çaresizlik ve tükenişinin de işaretidir." 




Editör: Bahar Yüksel 
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Asayiş
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
​MHP'li Yalçın: İl Başkanlığımız Silahlı Teröristlerce Kurşunlanmıştır
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Şırnak İl Başkanlığının silahlı teröristlerce kurşunlandığını açıkladı
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