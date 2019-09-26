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Bu haber 26 Eylül 2019 12:00:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele

Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.

​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele

Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor. Soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere astım, damar tıkanıklığı, karın ağrısı, mantar, öksürük, şeker, kalp, damar tıkanıklığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklardan korunmak için bitkisel ürünler tercih ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi üzerine Şanlıurfalılar, Haşimiye Meydanı'nda alternatif tıp ürünleriyle bitkisel ürünlerin satıldığı aktarlar pazarının yolunu tutuyor.



 

Soğuk Algınlığı için Hangi Bitkisel Çay İçilir?

Mevsimsel değişikliğin yaşanmasıyla grip, nezle, öksürük gibi enfeksiyon hastalıklarının önceden önlenmesi gerektiğini belirten aktar Mehmet Dişioğlu, "Mevsimsel değişikliğin yaşanmasıyla soğuk algınlıkları için özellikle kuşburnu, kekik, ıhlamur, tarçın ve zencefil bunların karışımıyla bir ürün elde ediliyor. Bu karışım soğuk algınlıklarına karşın direnç sağlıyor. Bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Astım, bronşit, nezle ve grip algınlıklarına karşın bu bitkisel ürünler iyi geliyor. Bitkisel ürünlerde aynı zamanda hazır olan paketlerimiz de var. Ayrıca bizim hazırladığımız bitkisel ürünler var. Vatandaşlar soğuk algınlıklarına karşı bitkisel ürünlere yöneliyorlar. Bitkisel ürünler daha sağlıklı ve şifalıdır" dedi.




 

Zencefil ilk sırada

Aktar Hacı Yusuf da, "Kış aylarında soğuk algınlıklarından korunmak için en çok tüketilen bitkisel ürünlerimiz, ıhlamur, ada çayı, zencefil ve tarçın bu bitkisel ürünler en çok tüketilen ürünlerdir. En etkili bitkisel ürünler, zencefil, zerdeçal, tarçın ve çörek otu ve keçi boynuzudur. Bu ürünler bir arada bal ile karıştırılıp macun yapılıp yenilse, astım, bronşit ve nefes darlığına iyi gelir. Ihlamur çayı, papatya ve kuşburnu günde sabah ve akşam birer bardak tüketilse vücut direncine çok iyi gelir. Kış aylarında en çok tüketilen 15 çeşit bitkisel ürün var" diye konuştu.


Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
​Şanlıurfa’da Kış Hastalıklarına Karşı Bitkisel Mücadele
Şanlıurfa'da mevsimsel değişikliklerin yaşanmasıyla oluşan hastalıklara karşı vatandaşlar bitkisel ürünleri tercih ediyor.
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