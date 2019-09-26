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Bu haber 26 Eylül 2019 08:03:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı

Cami avlusundaki umumi tuvaletin bekçisi, paranın 50 kuruş eksik olması nedeniyle kavga ettiği şahsı boğazından bıçaklayarak yaraladı.

​Kavganın Sebebi Pes Dedirtti! 50 Kuruş için Kan Aktı

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Aydın’da yaşandı.


 

Tuvalet Parasını 50 Kuruş Eksik Ödedi

İstasyon Meydanı'nda bulunan Bey Camii'nin avlusundaki umumi tuvalete giden B.S. (36), iddiaya göre çıkışta parası yetişmediği için tuvalet parasını 50 kuruş eksik ödedi. Bunun üzerine B.S. ile tuvalet bekçisi V.K. (62) arasında tartışma çıktı.


 

Bıçakla Boğazı Kesilen Adam Ağır Yaralı

Tartışmanın büyümesi ile V.K., kulübesinde bulunan bıçakla B.S.'nin boğazını kesti. Ağır yaralanan B.S. çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından el konulan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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