Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Eylül 2019 19:22:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı

Kocaeli’de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı

Olay, dün öğlen saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yahyakaptan mevkisinde devriye atan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir AVM’nin açık otoparkında F.K. (69) adlı kadını elindeki poşetle olduğu yerde dolaşarak telefonla konuştuğunu fark ederek takibe aldı. Kadının dolandırıcıların tuzağına düştüğünü fark eden ekipler, çevrede pusu kurarak beklemeye başladı. Yaşlı kadının telefonla konuşarak bir ağacın dibine bıraktığı poşeti gören ekipler, kadının ayrılmasının ardından poşeti almaya gelen sahte polisi kıskıvrak yakaladı. Şahsı yakalayan polis ekipleri, poşetin içinde 60 bin TL olduğunu tespit etti. Polislere suçunu itiraf eden İ.H.G.(19) adlı sahte polis, olayı Başiskele’de bir demir çelik üretimi yapan fabrikada birlikte çalıştığı M.A. ile yaptığını itiraf etti. Şahsın ifadesi doğrultusunda fabrikaya baskın düzenleyen ekipler, savcı rolünde olduğu belirlenen M.A.’yı (25) gözaltına aldı.



 

Şanlıufa’dan Dolandırıcılık Yapmak İçin Gitmişler

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şahısların, Şanlıurfa’dan dolandırıcılık yapma amacıyla Kocaeli’ne geldikleri, kamufle olmak için Başiskele’de bir fabrikada çalışmaya başladıkları belirlendi. Şahısların yaşlı kadını telefonla arayarak terör örgütü ile bağlantısının olduğunu ve bankadaki tüm parasını güvenlik amacıyla çekmesi gerektiğini söyledikleri daha sonra da belirledikleri alana para dolu poşeti bırakmasını istedikleri öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslardan sahte savcı M.A.’nın farklı suçlardan kaydı olduğu ve dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Polis ekiplerince dolandırıcıların elinden son anda alınan paralar sahibine teslim edilirken, şüpheli 2 şahıs ise işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan 2 şahısın da tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.


Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
Kocaeli’de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp, yaşlı kadını dolandırırken suçüstü yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfalı Çocuklar Anneleriyle Birlikte Eğitim Alacak
Şanlıurfalı Çocuklar Anneleriyle Birlikte Eğitim Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü Anne Çocuk El Ele Haydi Kur’an Öğrenmeye Projesi kapsamında anne ve 4-6 yaş çocuklara eğitim verecek Siverek Müftülüğü Bahçelievler Kur’an Kursu törenle açıldı.
​Şanlıurfalı Kadınlardan Diyarbakır'daki Annelere Destek
​Şanlıurfalı Kadınlardan Diyarbakır'daki Annelere Destek
Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar, Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin mücadelelerine destek oldu.
​Hasat Başladı! Urfa Fıstığı Bu Sene Yüz Güldürmeyecek
​Hasat Başladı! Urfa Fıstığı Bu Sene Yüz Güldürmeyecek
hemen her alanda tüketilen fıstığın geçen yıla göre rekoltesinde düşüş bekleniyor.
Ceylanpınar’a Gece Saatlerinde Askeri Birlik Takviye Edildi
Ceylanpınar’a Gece Saatlerinde Askeri Birlik Takviye Edildi
Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı.
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
​Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
​Şanlıurfa’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
Şanlıurfa’da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
​Pamuğun Rekoltesinde Düşün Yaşanıyor
​Pamuğun Rekoltesinde Düşün Yaşanıyor
Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da 'beyaz altın' olarak adlandırılan pamuğun rekoltesinde düşüş yaşanıyor.
​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı
​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı
Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
​Türkiye ABD ile ortak kara devriyesini Bugün Şanlıurfa’da Gerçekleştiriyor
​Türkiye ABD ile ortak kara devriyesini Bugün Şanlıurfa’da Gerçekleştiriyor
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye ikinci ortak kara devriyesini bu gün gerçekleştiriyor.
​Şanlıurfa Sınırında İkinci Kara Devriyesi Hazırlığı
​Şanlıurfa Sınırında İkinci Kara Devriyesi Hazırlığı
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında ABD ile Türkiye arasında gerçekleştirilen kara devriyelerinin ikincisine katılacak araçlar bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi.
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:46
Akşam
18:27
Yatsı
19:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿