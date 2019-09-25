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Bu haber 25 Eylül 2019 22:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu

kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Olay, saat 13.00'da Kırıkkale’ninYenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi.

​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu

-​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu

 

Kurşunlanan Kayınpederin Durumu Ağır

Edinilen bilgiye göre, evinin önünde tartışığı kayınpederi Abdullah Ü.'yü (59) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Ziya E., açtığı 10 el ateş ile çevredeki bazı araçlara da zarar verip olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerine evden inen kızı ise babasını yaralı bir vaziyette görünce hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Abdullah Ü.'nün genel sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerinden ticari taksi ile kaçan zanlı Ziya E. ise bir süre sonra polis gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
​Damat Dehşeti: Kayınpederini Pompalı Tüfekle Vurdu
kayınpederini pompalı tüfekle ağır yaralayan damat, çevreye defalarca ateş açtıktan sonra olay yerinden ticari taksi ile kaçtı. Silah seslerini duyan kızı ise babasını silahla vurulduğunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Olay, saat 13.00'da Kırıkkale’ninYenimahalle Mahallesi'ndeki 214. Sokak'ta meydana geldi.
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