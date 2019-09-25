​CHP Heyeti’nden Başkan Peltek’e Ziyaret

Ziyarette Şanlıurfa Sorunları Görüşüldü

Şanlıurfa’da yaşanan işsizlik, tarım, sağlık, ekonomi ve sosyo-kültürel sorunların tespiti çalışmalarında bulunmak üzere, ilimize gelen CHP heyeti,ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret etti. CHP heyetini, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baydar, Meclis Üyeleri Ahmet Sambur ve M.Ali Akbaş karşıladı.Gerçekleşen ziyarette; kentin sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra, mevcut problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem ile ilgili istişarede bulunuldu.Sohbet ortamında gerçekleşen ve CHP Denizli Milletvekili H.Teoman Sancar, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık veİl Başkanı Hayreddin Cidir'in de hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.Editör: Bahar Yüksel