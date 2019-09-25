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Bu haber 25 Eylül 2019 15:35:32 Tarihinde eklenmiştir.

​CHP Heyeti’nden Başkan Peltek’e Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybekve beraberlerindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi, Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

​CHP Heyeti’nden Başkan Peltek’e Ziyaret

Şanlıurfa’da yaşanan işsizlik, tarım, sağlık, ekonomi ve sosyo-kültürel sorunların tespiti çalışmalarında bulunmak üzere, ilimize gelen CHP heyeti,ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'i ziyaret etti. CHP heyetini, Yönetim Kurulu Başkanı Halil Peltek, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baydar, Meclis Üyeleri Ahmet Sambur ve M.Ali Akbaş karşıladı. 

 

Ziyarette Şanlıurfa Sorunları Görüşüldü

Gerçekleşen ziyarette; kentin sanayi, ticari ve ekonomik konularının yanı sıra, mevcut problemler, çözüm önerileri ve yerel gündem ile ilgili istişarede bulunuldu.Sohbet ortamında gerçekleşen ve CHP Denizli Milletvekili H.Teoman Sancar, Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Yalova Milletvekili Özcan Özel,  Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık veİl Başkanı Hayreddin Cidir'in de hazır bulunduğu ziyaret, yaklaşık yarım saat sürdü.


Editör: Bahar Yüksel


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​CHP Heyeti’nden Başkan Peltek’e Ziyaret
​CHP Heyeti’nden Başkan Peltek’e Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybekve beraberlerindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi, Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e bir ziyaret gerçekleştirdi.
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