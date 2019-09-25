Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Eylül 2019 20:30:48 Tarihinde eklenmiştir.

​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi

Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu, “Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. Çevredeki insanlar panik halindeydi” diye konuştu.

​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi

Sabah 07.20 sıralarında Yüreğir ilçesinde polis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda biri polis 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak patlamanın olduğu yerde inceleme başlattı. Patlama nedeniyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı. Olay yerindeki araçların kaldırılmasından ve temizlik çalışması yapılmasından sonra yol trafiğe açılırken, görgü tanıkları olay anını anlattı.


 

Evdeki Buz Dolabı Devrildi

Cumali Doğdu isimli vatandaş, patlamada evindeki buzdolabının devrildiğini belirterek, “Sabah 07.20 civarlarıydı. Çocuklara simit aldım. Tam öğrenci akışı zamanıydı. Bir gürültü duyduk dışarı çıktık. Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. İnsanlar panik halindeydi. Biz sese çıktık dışarı. Şimdi hangi terör örgütünün yaptığı da belli değil ama şimdi kim yaptıysa Allah kahretsin. Allah PKK’yı da kahretsin, IŞİD’i de kahretsin. İslam'a, Türkiye Cumhuriyetine darbe girişiminde olan bütün terör örgütlerini kahretsin” ifadelerini kullandı.



 

Aracın Zırhlı Olması Kalkan Oldu

Sadık Acar ise aracın zırhlı olmasının çevreye zararı azalttığını belirterek, “Okul saatiydi. Mahalle sakiniyim. Sesle uyandık. Yolda geçerken patlatıp kaçtıkları söyleniyor. Hasar büyük. Allah’tan şehidimiz yok. Allah çocuklarımızın yüzüne bakmış. İşin enteresan tarafı dörtyol ağzı. Her taraf okul. Bomba patladığı anda aracın zırhlı olması bombaya kalkan oluyor. Çevreye fazla bir zarar vermiyor” diye konuştu.





Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
Adana’da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırının ardından görgü tanıkları olay anını anlattı. Cumali Doğdu, “Bombanın patladığını gördük. Evde buzdolabı bile devrildi. Çevredeki insanlar panik halindeydi” diye konuştu.
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
Bir kişi iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsa önce tekme tokatlarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen şahsa belinden çıkardığı silahla ateş açan şahıs ardından kayıplara karıştı. Herkesin gözü önünde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.
​Çocukların Tartışması Aile Kavgasına Dönüştü
​Çocukların Tartışması Aile Kavgasına Dönüştü
iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.
​Vücudunun Yarısı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu
​Vücudunun Yarısı Olmayan Kadın Cesedi Bulundu
Belden yukarısı olmayan 30-35 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.
​Polisleri Taşıyan Servise Bombalı Saldırı
​Polisleri Taşıyan Servise Bombalı Saldırı
Özel Harekat polislerini taşıyan servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda yaralı var.
​Bu Çekirdeğin Kilosu 5 Bin Lira
​Bu Çekirdeğin Kilosu 5 Bin Lira
Bir manav tezgahında sergilenen 47 kiloluk devasa bal kabağının çekirdeği tanesi 5 liradan kilogramı ise 5 bin liradan satılıyor.
Eve Girince Şaşkına Döndüler
Eve Girince Şaşkına Döndüler
​Evinin bahçesinde izinsiz kazı yaptığı tespit edilen vatandaş suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede evin bahçesinde 2 metre çapında 33 metre derinliğinde tünel bulundu.
Sokak Ortasında Hamile Eşe Dayak! İmdada Esnaf Yetişti
Sokak Ortasında Hamile Eşe Dayak! İmdada Esnaf Yetişti
Adıyaman’da kocasından şiddet gördüğü iddiasıyla sokak ortasında koşturan 2 çocuk annesi hamile kadının yardımına esnaflar koştu.
​Patlıcan Közleme Faciası! 4 Yaralı
​Patlıcan Közleme Faciası! 4 Yaralı
Diyarbakır’da kış hazırlığı için evlerinin damında patlıcan közleyen kadınlar ateşe yanıcı madde atınca bir anda patlama yaşandı. Yaşanan patlamada 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa Ziraat Odası Pamuk Fiyatlarını Açıkladı
Şanlıurfa Ziraat Odası Pamuk Fiyatlarını Açıkladı
Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı pamuk fiyatlarını açıkladı.
​Engelli Kızını Yaşlı Adamlarla Cinsel İlişkiye Zorlayan Baba Canlı Yayında Baskın
​Engelli Kızını Yaşlı Adamlarla Cinsel İlişkiye Zorlayan Baba Canlı Yayında Baskın
Esra Erol’un programında gerçekler ortaya çıkarak, bir genç kızın daha hayatı kurtuldu.
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Görgü Tanıkları Bombalı Saldırıyı Anlattı: Evdeki Buzdolabı Devrildi
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
​Şanlıurfa’dan Kocaeli’ye Dolandırıcılık Yapmaya Giden Sahte Savcı ve Polis Tutuklandı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Sokak Ortasında Alacak Verecek Meselesinde Silahlı Saldırı
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:08
Öğle
12:24
İkindi
15:46
Akşam
18:27
Yatsı
19:42
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿