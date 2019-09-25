​Gaziantep’te Bıçaklı Torun Kavgası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Olay, Şehitkamil ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında torun meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Torun Kavgasında 2 Ölü, 3 YaralıTartışmanın büyümesiyle iki aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada İmam Kaya ve Ümit Kaya hayatlarını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. İmam ve Ümit Kaya’nın cesetleri ise otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Editör: Bahar Yüksel
Yorum Yap