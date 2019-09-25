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Bu haber 25 Eylül 2019 15:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Kadınlardan Diyarbakır'daki Annelere Destek

Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşu temsilcisi kadınlar, Diyarbakır’da HDP binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin mücadelelerine destek oldu.

​Şanlıurfalı Kadınlardan Diyarbakır'daki Annelere Destek

Şanlıurfa’da sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri kadınlar, Dergah Cami önünde bir araya geldi. Kadınlar öğle namazı sonrası, yaptıkları açıklama ile Diyarbakır’da 3 Eylül'de HDP'nin Diyarbakır il binası önünde ailelerin başlattığı oturma eylemine destek verdi, terörü kınadı. 81 ilde eş zamanlı olarak okutulan bildiride uluslararası camianın da Diyarbakır annelerinin yanında olmaları için çağrıda bulunuldu. Çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül'de sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Şanlıurfa sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri öncülüğünde okutulan bildiride, “Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır’da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eşzamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. 3 Eylül’den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır’da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz “yeter artık” feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Diyarbakır’da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ‘ne pahasına olursa olsun’ diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız” ifadelerine yer verdi. 






Editör: Bahar Yüksel
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