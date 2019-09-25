-Şanlıurfalı Çocuklar Anneleriyle Birlikte Eğitim Alacak

Siverek Kaymakamı Çocuklara Oyunca Hediye Etti

İlçe Müftüsü: Başarılı Bir Projedir

-Şanlıurfalı Çocuklar Anneleriyle Birlikte Eğitim AlacakAçılışa katılan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ayrı salonlarda eğitim gören anne ve çocukları ziyaret ederek, başarılar diledi. Kaymakam Çiftçiler 4-6 yaş arası çocuklara oyuncak hediye ederek, bir süre sohbet etti.Siverek İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş Türkiye genelinde gerçekleştirilen proje ile ilgili,” Bu projede Amacımız 4-6 yaş arası çocuklar ile birlikte annelerini de boş zamanlarında buraya gelip, dini bilgiler yanında Kur’an’ı Kerim-i öğrenmeleridir. Çok güzel ve başarılı bir projedir, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.Açılışa Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, daire amirleri vatandaşlar katıldı.Editör: Bahar Yüksel