​Şehir Hastanesinde Yapılan Davullu Zurnalı Urfa Sıra Gecesi Tepki Topladı

Adana Şehir Hastanesi’ndeki Sıra Gecesi Meclis Gündeminde

Adana Şehir Hastanesinde hastaların olduğu yerde Urfa sıra gecesi düzenlendi. Davullu zurnalı yapılan Urfa sıra gecesine ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.Öğle tatili esnasında hastaneye ekip çağırılarak düzenlenen eğlenceyi CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin meclis gündemine taşıdı.Şevkin, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın şu sorulara yanıt vermesini istedi:1- Adana Şehir Hastanesi’ndeki yöneticilere ve personele öğle yemeği esnasında ‘Urfa Sıra Gecesi’ düzenlenmesindeki amaç nedir?2- Resmi kurumda mesai saatlerinde düzenlenen müzikli eğlence; devlet kurumu ciddiyetine yakışmadığı gibi hastanede tedavi gören, şifa arayan hastalara karşı bir hakaret niteliği taşımaz mı?3- Çalışanlara moral-motivasyon bahane ediliyorsa mesai saatleri dışında, hastane dışındaki bir mekanda organizasyon yapılması daha doğru olmaz mıydı?4- Sıra gecesi düzenleme kararını kim vermiştir? Sorumlular hakkında soruşturma açılmış mıdır?5- Türkiye’deki diğer şehir hastanelerinde de böyle bir uygulama var mıdır?6- Sayıştay raporuna göre, Elazığ'da 1 TL ödenen kemoterapi ilacı hazırlanmasına, Adana Şehir Hastanesi’nde 356 TL ödenmesinin nedeni nedir?Editör: Bahar Yüksel