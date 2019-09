​Hasat Başladı! Urfa Fıstığı Bu Sene Yüz Güldürmeyecek

"Rekolte 25 bin-30 bin ton arasında bekleniyor"

Türkiye'nin fıstık ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Şanlıurfa'da fıstık hasadı devam ediyor. Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının lezzetleri arasında yer alan fıstık bu yıl rekoltenin de geçen yıla göre 4'te biri oranında bekleniyor.Türkiye'de fıstığın yüzde 55'inin Şanlıurfa 'da yetiştiğini belirten Şanlıurfa Kuruyemişçiler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aslan, "2019 yılı fıstık hasadı başladı. Fıstıkta rekolte geçen yıla düşük. Fıstık geçen yıla göre dörtte bir var. Fıstıkta geçen yıla göre fiyat da artış var. Bütün çiftçilerimize bu yıl fıstık hasadında bereketli olmasını diliyorum. Gelecek yıl fıstıkta rekoltede yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Fıstıkta geçen yıl 100 bin ton rekolte vardı, bu yıl ise, 25 bin ila 30 bin ton arasında rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 55'i Şanlıurfa'dır. Kırmızı kabuklu fıstığımız, 42 ila 45 lira arasında. Baklavalık fıstıkta 52 ila 57 lira arasında değişiyor. Geçen yıla göre fıstık fiyatlarında 5 ila 10 lira arasında artış görülüyor. İç baklavalık fıstığında fiyatı şu an 125 lira ile 145 lira arasında değişiyor. İç fıstığımızda şu an 115 ile 130 lira arasında değişiyor" diye konuştu.