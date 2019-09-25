​Şimdi de Türkiye’den AB’ye Hızlı Tren Yapılıyor

275 MİLYON AVROLUK FON KULLANILACAK

EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ

SEMBOLİK DEĞERİ YÜKSEK

Demir ipek yolu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi ile Türkiye'ye bağlanırken şimdi de Çerkezköy-Kapıkule hattı ile AB'ye bağlanıyor. Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı kapsamında gerçekleştirilecek projenin temeli bugün Karaağaç Tren İstasyonu'nda gerçekleştirilecek. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yanı sıra Avrupa Birliği'nin Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc da katılacak.Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi, Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. 155 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası AB ve Türkiye'nin ortak finansmanı ile gerçekleştirilecek. Toplamda 275 milyon avro AB fonu kullanılacak. 76 kilometrelik diğer kısımlar ise eş zamanlı olarak TCDD tarafından milli bütçe ile inşa edilecek. Projenin tamamlanması ile birlikte Halkalı-Kapıkule arasında 231 kilometrelik güzergâhta çift hatlı, 200 km/sa. hızında, yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı inşa edilmiş olacak.Söz konusu proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Avrupa Birliği-Türkiye mali iş birliği çerçevesinde IPA II döneminde gerçekleştireceği en büyük altyapı projesi olma özelliği taşıyor. Projeye tahsis edilen IPA fonu Türkiye'ye IPA II döneminde tahsis edilen toplam fonun yaklaşık yüzde 8'ini, ulaştırma sektörüne tahsis edilen fonun ise yaklaşık yüzde 74'ünü oluşturuyor.Türkiye'nin Bulgaristan sınırından İstanbul'a kadar uzanan güzergâhıyla Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı aynı zamanda coğrafi olarak Türkiye'nin AB‘ye bağlanmasını da sembolize ediyor. AB-Türkiye-Asya demir yolu bağlantısını sağlayacak proje, bu yönüyle de özel bir öneme sahip.Editör: Bahar Yüksel