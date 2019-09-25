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Bu haber 25 Eylül 2019 13:00:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.

​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik

Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr; “Cemal Kaşıkçı’yı biz öldürmedik”


 

Suudi Arabistan’dan Cemal Kaşıkçı Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD'de bulunan Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, katıldığı bir oturumda yaptığı açıklamada ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini ancak resmi bir karar verilmeden Suudi hükümetinin ajanları tarafından öldürüldüğünü söyledi.
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de geldiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.




Editör: Bahar Yüksel


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Dünya
​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik
​Suudi Arabistan: Biz Cemal Kaşıkçı'yı Öldürmedik
Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adil Cubeyr, ülkesinin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürmediğini söyledi.
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