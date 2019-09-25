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Bu haber 25 Eylül 2019 11:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​Çocukların Tartışması Aile Kavgasına Dönüştü

iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

​Çocukların Tartışması Aile Kavgasına Dönüştü

Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 


 

Oyun Oynayan Çocuklar Tartıştı, Araya Aileler Girdi

Oyun oynayan çocuklar arasında tartışma çıktı. Çocuklarının kavga ettiğini duyan aileler arasında av tüfeği, taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kadın ve erkek aile üyelerinin kavgasının büyümesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, olaya müdahale ederek kavgayı kontrol altına alırken, toplanan kalabalığa dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. 


 

Kavgada 7 Kişi Gözaltına Alındı

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kavgaya karışanların kimliğini belirlemeye çalıştı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
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