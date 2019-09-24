Şanlıurfa Ziraat Odası Pamuk Fiyatlarını Açıkladı

Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Hikmet İpar Başkanlığında Şanlıurfa Ziraat Odası’nda pamuk biçme fiyatları hakkında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda pamuk ve mısır biçim fiyatları belirlendi.





Toplantı sonucuna göre: pamuk makine ile balyasız 145 TL, balyalı ise 200 TL, mısır çırçırlı 30 TL çırçırsız 29 TL olarak belirlendi.





Pamuk Biçme Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, pamuk toplama ve mısır biçim fiyat tutanağını yayınladı. Yayınlanan tutanakta yer alan bilgilere göre;

1- Pamuk Toplama Ücreti: Dönüm fiyatı sepetli makine 145 TL, Balyalı makine 200 TL (Nakliye Hariç)



2-Pamuk ikame olmasu halinde 60 TL



3-Nakliye gidiş-geliş 60 KM: 200 TL



Nakliye gidiş-geliş 120 KM: 300 TL

Nakliye gidiş-geliş 180 KM: 400 TL



Not: Biçim işi gece 24:00 ile sabah 09:00 saatleri arasında yapılması yasaktır.











4-Mısır Biçimi

A) Çırçırlı: 30 TL B)Çırçırsız:29 TL









5-Elle Toplanan Pamuk

39-40 Randıman: 580

27-38 Randıman: 550

25-36 Randıman: 500



(Elçilik ücreti 12 TL olup bu fiyatlara elçilik fiyatı dahildir.)







Editör: Bahar Yüksel