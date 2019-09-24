Ceylanpınar Belediyesi’nden Kimse yoksa biz varız Projesi

Aksak: İhtiyaçlarını Gideremeyen Vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti Sunuyoruz

Ceylanpınar Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğumuz hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Engelli, Yaşlı ve Hasta vatandaşlara yönelik evde bakım hizmeti vatandaşların yüzünü güldürüyor.“Kimse yoksa biz varız” sloganıyla çalışmalarını sürdürün Ceylanpınar Belediyesi özellikle engelli, yaşlı ve hasta olup kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların kişisel bakım ve ev temizliğini yapıyor.Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, sosyal belediyecilik kapsamında kendi ihtiyacını gideremeyen vatandaşlara evde bakım hizmeti sunduklarını söyledi. İlçe genelinde tespit edilen veya kültür ve sosyal işler müdürlüğüne müracaat eden vatandaşların evlerine gidilerek özellikle kişisel bakımları ve ev temizliklerinin yapıldığını dile getiren Başkan Aksak, "Engelli, yaşlı, yatalak ve kendi ihtiyacını göremeyen vatandaşlarımız bizim emanetimizdir. Onlara bakmak boynumuzun borcudur. Yaptığımız hizmet neticesinde onların yüzünü gülmesi ve aldığımız bir avuç dua bizler bizleri mutlu etmektedir." dedi.Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Ceylanpınar Belediyesi’nin hizmetlerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Abdullah Aksak ve ekibine teşekkür ettiler.Editör: Bahar Yüksel