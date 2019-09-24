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Bu haber 24 Eylül 2019 15:15:44 Tarihinde eklenmiştir.

İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı

İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.

İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı

İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.


 

Vatandaşların korkuyla sokağa koştuğu anlar kamerada

Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk" dedi.


 

Bazı okullar boşaltıldı

Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi.





Editör: Bahar Yüksel
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İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı
İstanbul’da Deprem! Okullar Boşaltıldı
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