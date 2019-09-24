Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Eylül 2019 19:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest

Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyasında birçok ünlü isimden destek gelmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, Fenerbahçe'nin hem kampanyasına destek olan hem de gönüllü olarak çalışan şanslı 2 bin taraftara, 9 Ekim tarihinden ücretsiz bir gösteri yapacak.

Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest

Fenerbahçe'de Fener Ol projesi tekrar hareketleniyor. Proje kapsamında Fenerbahçeli ünlü komedyen Cem Yılmaz, 9 Ekim'de 2 bin sarı-lacivertliye özel gösterim yapacak.


 

Taraftarlar Gösteriyi İzleyecek

Mayıs ayında Cem Yılmaz'ın da katılımıyla Fener Ol projesi kapsamında yapılan "Win win" programının talihlileri 9 Ekim'de Tim Show Center'da ünlü komedyenin gösterisini izleyecek.


Yaklaşık 2 bin Fenerbahçeli'nin geçireceği komedi dolu gecede, Fener Ol'a katılan 500 şanslı taraftar yer alacak. Projede çalışan 1000'e yakın gönüllü de Cem Yılmaz'ı izleyecek. Yönetim, kongre üyesi, sporcular ve aileleri için de 500 bilet ayrıldı.



 

Destek Gecesinde Sürpriz Hediyelere Yer Verilecek

Başkan Ali Koç'un da bizzat katılacağı gecede Fener Ol'a tekrar hız verilecek. Büyük sürprizlere olacağı gecede hediyeler de verilecek.






Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Spor
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Fenerbahçe'nin başlattığı Fener Ol kampanyasında birçok ünlü isimden destek gelmişti. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da, Fenerbahçe'nin hem kampanyasına destek olan hem de gönüllü olarak çalışan şanslı 2 bin taraftara, 9 Ekim tarihinden ücretsiz bir gösteri yapacak.
​Yılın futbolcusu Messi
​Yılın futbolcusu Messi
FIFA Yılın En İyi Oyuncusu ödülünü Barcelonalı yıldız oyuncu Lionel Messi kazandı.
​Tribünlerde Yönetim İstifa denildi! BJK Başkanı Fikret Orman İstifa Edeceğini Açıkladı
​Tribünlerde Yönetim İstifa denildi! BJK Başkanı Fikret Orman İstifa Edeceğini Açıkladı
Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde konuk ekibinin golünden sonra tribünler Beşiktaş Yönetimi'ni protesto etti ve 'Yönetim istifa' diye bağırdı.
​Karaköprü Belediyespor Manisa'da Galibiyet Arıyor
​Karaköprü Belediyespor Manisa'da Galibiyet Arıyor
TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor ligin 4. haftasında deplasmanda Manisaspor'a konuk oluyor. Kırmızı siyahlı ekip galibiyetle dönerek çıkışını sürdürmek istiyor.
Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı Transferi
Ceylanpınar’da Engelsiz Ceylanlara İranlı Transferi
Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde sportif faaliyetlerini sürdüren Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, yeni sezon öncesi 2 İranlı oyuncuyu renklerine bağladı.
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Şanlıurfaspor'a, FIFA Tarafından 6 Puan Daha Ceza Geldi
Lige eksi 6 puanla başlayan Şanlıurfaspor'a, FIFA tarafından 6 puan daha ceza geldi.
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Yanmaz: Şanlıurfaspor/Suz
Son dönemlerde yaşadığı maddi ve manevi sıkıntılar sebebiyle gündemdeki yerini koruyan Şanlıurfaspor’la ilgili SP Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz’dan bir açıklama geldi. Yanmaz; sosyal medya hesabından: “Şanlıurfaspor/Suz” başlığı altında şunları kaydetti:
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
Urfalı Kaleci Ebubekir Elihoş Ziraat Türkiye Kupasında Takımı Pazarsporu Üst Tura Taşıdı
​Beşiktaş'tan Taraftara Bayram Hediyesi
​Beşiktaş'tan Taraftara Bayram Hediyesi
Beşiktaş, taraftarlarını sevindirecek bir sözleşmeye imza attı. Kulüp, Portekizli sol bek Pedro Rebocho'nun satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
​Şanlıurfasporlu Futbolculardan Mehmet Yılmaz’a İstifa Çağrısı
​Şanlıurfasporlu Futbolculardan Mehmet Yılmaz’a İstifa Çağrısı
Şanlıurfaspor kulübünde sular durulmuyor. Şanlıurfasporlu futbolcular ortak bir basın bildirisi yayınlayarak kulüp başkanı Mehmet yılmazı istifaya davet ettiler.
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
​Şanlıurfasporlu Futbolcular, Mehmet Yılmaz’ın Karşılıksız Çekine Karşılık Verdi
Şanlıurfasporlu futbolcular 2.etap kampına katılmıyor.
Mehmet kuş: Urfaspor’un 80 Milyon Borcu Hakkında Fikir Alışverişinde Bulunduk
Mehmet kuş: Urfaspor’un 80 Milyon Borcu Hakkında Fikir Alışverişinde Bulunduk
​Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, şanlıurfaspor’un son durumunu değerlendirmek üzere Şanlıurfa Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri ve STK’ların da bulunduğu toplantıya katıldı.
Eve Girince Şaşkına Döndüler
Eve Girince Şaşkına Döndüler
Sokak Ortasında Hamile Eşe Dayak! İmdada Esnaf Yetişti
Sokak Ortasında Hamile Eşe Dayak! İmdada Esnaf Yetişti
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
Cem Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye Büyük Jest
​Patlıcan Közleme Faciası! 4 Yaralı
​Patlıcan Közleme Faciası! 4 Yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:07
Öğle
12:24
İkindi
15:47
Akşam
18:29
Yatsı
19:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿