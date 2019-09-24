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Bu haber 24 Eylül 2019 14:00:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Ahmet Kaya’nın Hayatı Film Oluyor

Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan film ailenin karşı çıkmasına rağmen çekilecek. Filmin oyuncu kadrosu, vizyon tarihi gibi detayları netleşti. Ayrıca Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer usta sanatçıya hayat verecek.

​Ahmet Kaya’nın Hayatı Film Oluyor

19 yıl önce Paris'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor. Ahmet Kaya'nın ailesinin karşı çıkmasına rağmen beyaz perdeye aktarılıyor.



Filmde Ahmet Kaya'yı şarkıcı Özgür Tüzer oynayacak ve sesinden usta sanatçının türkülerini söyleyecek. Ahmet Kaya'nın gençlik aşkına ise oyuncu Aleyna Solaker hayat verecek. 29 Kasım'da vizyona girecek olan İki Gözüm filminin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstleniyor.


 

Film Bütçesi 6 Milyon TL

Yapım şirketi film bütçesinin 6 milyon TL olduğunu açıkladı. 6 milyon TL bütçeli filmin çekim aşamasında durdurulmaması için avukatlarla görüşerek filmin türünü yarı belgesel olarak niteleyip bazı olay ve kişilere yer vermeme kararı aldı.




 

Ahmet Kaya Şarkıları Filmde Kullanılmayacak

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; Kaya'nın şarkıları telif haklarından dolayı olamayacak. Telif Hakları Kanunu gereği, şarkıların hakkını elinde bulunduran temsilci kişi veya şirketin izni olmadan hiçbir eserin ticari bir yapımda kullanılamaz. Filmde Kaya'nın şarkıları yerine anonim türküler kullanılacak.




 

Aile Film Yapılmasına Karşı Çıkmıştı

Kaya'nın eşi Gülten Kaya ve kızları daha önce Kaya için yapılacak filmlere karşı çıkmış, "Varislerden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, esinlenmeler içeren hiçbir proje Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve dünyada çekilemez" açıklamasını yapmıştı.43 yaşında hayata veda eden Kaya'yı anlatacak filmi hakkında konuşan kardeş Mustafa Kaya da "Bizden izinsiz film çeken pişman olur!" ifadelerini kullanmıştı.






 

Ahmet Kaya'yı Canlandıracak Özgür Tüzer Kimdir?

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan ve emlakçılık yapan Özgür Tüzer, şarkılarını yakın dostlarına söylüyor. 9 ay önce sosyal medyada paylaşılan videosu aylar sonra keşfedilen Özgür Tüzer, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yarışmalar tarafından arandığını ancak ünlü olmak istemediğini dile getirdi.






 

Aleyna Solaker Kimdir?

Oldukça genç bir oyuncu olan Aleyna Solaker henüz 21 yaşındadır. 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Aleyna Solaker, 56 kilogram ağırlığında ve 1.72 boya sahiptir. Oyunculuktan önce podyumlarda yer alan başarılı sanatçı 2006 senesinde Kuş Dili isimli televizyon dizisinde yer almıştır.




Editör: Bahar Yüksel
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​Ahmet Kaya’nın Hayatı Film Oluyor
​Ahmet Kaya’nın Hayatı Film Oluyor
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan film ailenin karşı çıkmasına rağmen çekilecek. Filmin oyuncu kadrosu, vizyon tarihi gibi detayları netleşti. Ayrıca Kaya'ya benzerliğiyle dikkat çeken şarkıcı Özgür Tüzer usta sanatçıya hayat verecek.
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