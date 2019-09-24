​Tribünlerde Yönetim İstifa denildi! BJK Başkanı Fikret Orman İstifa Edeceğini Açıkladı

Tribünler ‘Yönetim İstifa’ dedi

Yarın Beşiktaş Olağan Sütü Toplantı Yapacak

-Filret Orman, İstifa Edeceğini AçıkladıSüper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i konuk ederken tribünlerin yönetime tepkisi vardı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş Yönetimi'ni istifaya davet eden siyah-beyazlı tribünler, Başakşehir'in 54. dakikada gelen golünün ardından toplu halde 'İstifa' diye tempo tuttu. Beşiktaşlı taraftarlar ayrıca Başkan Fikret Orman'ı hedef alarak 'Fikret gol gol gol' tezahüratı da yaptı.Dün yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bugün istifa açıklamasında bulundu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcudiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.Editör: Bahar Yüksel