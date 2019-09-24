​Şanlıurfa’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Vatandaşların İhbarı İle Olay Yerine İtfaiye Geldi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde yaşandı.Park halindeki otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel