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Bu haber 24 Eylül 2019 13:00:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

​Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi. 



 

Şanlıurfa’da 2 Kişi Tutuklandı

Operasyonlarda 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, bir av tüfeği, bir tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Editör: Bahar Yüksel
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