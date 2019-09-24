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Bu haber 24 Eylül 2019 08:49:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı

Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı

Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakim cübbesi giyen bir şahsın mahkeme salonunda çektiği görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine gerek duyulduğu kaydedildi.


 

Başsavcılık Duyurdu: Viranşehir Adliye Personeli Değil

Görüntülerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Görüntülerde yer alan şahıs, yargı mensubu veya adliye personelimiz değildir. Söz konusu kişinin daha önce adliyemizde staj yapmış Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili idari yönden inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.




 

Hsk Başkanvekili'nden Paylaşım

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz da, görüntülerle ilgili olarak sosyal medya hesabından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını paylaştı

 

Görüntüler Gündem Yaratmıştı

Sosyal medyada dün bir hakime ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntüler büyük ses getirmişti.Bir şarkı eşliğinde duruşma salonunda çekilen görüntülerdeki kişinin bir kadın hakim olduğu iddialarıyla da ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.




Editör: Bahar Yüksel
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​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı
​Viranşehir Başsavcılığı Sosyal Medyada Olay Yaratan Görüntüleri Açıkladı
Şanlıurfa'da bulunan Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve adliyede çekilen görüntünün yargı mensubuna ait olmadığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.
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