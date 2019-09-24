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Bu haber 24 Eylül 2019 11:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu

Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu.

​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu

Muhammet Emektar’ın Wroclaw Bölge Mahkemesi Emektar'ın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesine karar verdi.


 

Alişveriş Merkezinde Bıçakla Saldırmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Polonya'nın Wroclaw kentindeki bir alışveriş merkezinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Furkan Kocaman davasının ilk duruşması bugün yapıldı. Wroclaw Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dosyada gizlilik kararı olduğu için maktul Kocaman'ın aile yakınları ve Türkiye Varşova Büyükelçiliği görevlileri alınmadı.



 

Paranoid Şizofren Teşhisi Konuldu

50 dakika süren duruşmada Kocaman ailesini Polonyalı bir avukat temsil etti. Duruşmada söz alan savcı, sanık Muhammet Emektar'a Polonyalı doktorlar tarafından paranoid şizofren teşhisi konulduğunu belirterek, sanığın akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli bir tedavi merkezine yerleştirilmesini talep etti. Emektar'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, cinayeti işlediği anda gerçekleştirdiği eylemin farkında olmadığını belirten savcı, Polonyalı üç doktor tarafından hazırlanmış paranoid şizofreni raporunu mahkemeye sundu. Savcının talebini yerinde bulan mahkeme heyeti ise sanık Muhammet Emektar'ın toplum için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle akıl sağlığı yerinde olmayan suça karışmış kişilerin tutulduğu yüksek güvenlikli tedavi merkezine yerleştirilmesini kararlaştırdı.




 

Olayın Ardından Kaçan Saldırganı Vatandaşlar Yakalamıştı

Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman Erasmus programı kapsamında geldiği Polonya'nın Wroclaw kentinde 9 Mart Cumartesi akşamı uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan saldırgan Muhammet Emektar ise vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti. Emektar çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.





Editör: Bahar Yüksel
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Dünya
​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu
​Polonya’da Öldürülen Türk Öğrencinin Katilinin Cezası Belli Oldu
Polonya'da Erasmus öğrencisi Furkan Kocaman'ı öldüren Muhammet Emektar'a paranoid şizofreni teşhisi konuldu.
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