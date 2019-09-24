​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?

Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?

Allah Saç Ekene ve Ektirene Lanet Etsin

Bir televizyon kanalında Seyyid Muhammed Bütün adlı kişinin saç ekimiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki aldı.Bütün’ün saç ekimiyle ilgili hadis bulunduğu ve saç ekiminin caiz olmadığını belirttiği ifadelere Sinan Oğan, “Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz; peygamber efendimiz zamanında “saç ekimi” mi vardı? Utanmadan bir de Hadis-i Şerif mi uydurdunuz…” sözleriyle tepki gösterdi.Saç ekimi yapmanın da, yaptırmanın da caiz olmadığını öne süren Bütün, Hz. Muhammed'in saçı dökülen bir kız için kendisine başvuran anneye izin vermediğini ve "Allah saç ekene ve ektirene lanet etsin" şeklinde bir hadis bulunduğunu iddia etti.Editör: Bahar Yüksel