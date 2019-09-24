Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Eylül 2019 00:30:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?

Bir tarikatta fıkıh sohbetleri düzenleyen ve 'Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi' olarak anılan bir şahıs, saç ekiminin caiz olmadığını savundu.

​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?

Bir televizyon kanalında Seyyid Muhammed Bütün adlı kişinin saç ekimiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada büyük tepki aldı. 



 

Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?

Bütün’ün saç ekimiyle ilgili hadis bulunduğu ve saç ekiminin caiz olmadığını belirttiği ifadelere Sinan Oğan, “Bre Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz; peygamber efendimiz zamanında “saç ekimi” mi vardı? Utanmadan bir de Hadis-i Şerif mi uydurdunuz…” sözleriyle tepki gösterdi.



 

Allah Saç Ekene ve Ektirene Lanet Etsin

Saç ekimi yapmanın da, yaptırmanın da caiz olmadığını öne süren Bütün, Hz. Muhammed'in saçı dökülen bir kız için kendisine başvuran anneye izin vermediğini ve "Allah saç ekene ve ektirene lanet etsin" şeklinde bir hadis bulunduğunu iddia etti. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
Bir tarikatta fıkıh sohbetleri düzenleyen ve 'Seyyid Muhammed Bütün Hocaefendi' olarak anılan bir şahıs, saç ekiminin caiz olmadığını savundu.
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
Kamudan başlayarak yetkisiz çakar kullanımına son veriliyor. 1 Kasım’dan itibaren kamuda, mahalli idarelerde, meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst düzey yönetici, genel müdür, daire başkanı çakarlı araç kullanımı yasak. Düzenlemenin dışında araç kullananlar trafikten men edilecek.
​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
​MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hastaneye Kaldırıldı! MHP'den açıklama geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.
​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü
​Bir Saat Önce Aldığı Otomobili Yolda Küle Döndü
1 saat önce aldığı otomobille yola çıkan şahsın aracı, seyir halinde iken yanarak kullanılamaz hale geldi.
​Düğün Salonuna Verdiği Paranın Peşini Bırakmadı
​Düğün Salonuna Verdiği Paranın Peşini Bırakmadı
Düğünü iptal olan bir avukat, ödediği düğün salonu parasının tamamını mahkeme yoluyla geri aldı.
​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
​Hamile Kadına Dehşeti Yaşatan İki Kardeşin Dükkanlarının Tabelaları Değişti
Pendik’de hamile kadına trafikte dehşeti yaşatan iki kardeşin sahip olduğu baklava şirketinin tabelaları değişti.
KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
KMTSO Başkanı Zabun: “Maraş biberi küresel marka konumundadır”
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Maraş biberinin Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası adına tescilli bir ürün olarak tüm dünyaya tanıtımının yapıldığını ve artık bir global marka konumuna ulaşarak dünya pazarlarında tüketildiğini söyledi.
​Bir Günlük Araç Kiraladılar, Yıllardır Borç Ödüyorlar
​Bir Günlük Araç Kiraladılar, Yıllardır Borç Ödüyorlar
Araç kiralamak için imza attıkları senetleri geri alamayan vatandaşların yıllar geçmesine rağmen icra davaları devam ediyor. Dolandırıldıkları şahsın en son başka bir şehirde aynı yöntemle bir polisi dolandırdığını ve cezaevine girdiğini söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.
​Akar: Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır
​Akar: Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yapılan ortak devriye ve güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili, "ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. B ve C planlarımız hazır" dedi.
Yabancı Uyruklu Genç Çobanın Cesedi Sulama Kanalından Çıkarıldı
Yabancı Uyruklu Genç Çobanın Cesedi Sulama Kanalından Çıkarıldı
Sulama kanalında boğulan yabancı uyruklu çobanın cansız bedeni kanalın suyunun kesilmesi sonrasında çıkarıldı.
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için Boğaz manzaralı, yüzme havuzlu aylık 12 bin dolara köşk kiralanmış
Kızılay genel başkanlık makamı için aylık 12 bin dolara köşk kiralamış. Emlakçı bedeli için 10 bin dolar, mobilya ile tadilat için 600 bin lira verilmiş.
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
​Ünlü İslamcı Buyurdu: Kadının 90 Kilometreden Fazla Araba Kullanması Haramdır
İlahiyatçı Nurettin Yıldız, "kadınların da araba kullanabileceğini", ancak bunun sınırının "90 kilometre" olduğunu söyledi. 90 KM aşan araba kullanımı kadınlar için haramdır denildi
​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
​Skandal Fetva: Bre Cahil Peygamber Efendimizin Zamanında Saç Ekimi Mi Vardı?
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
​Araç Kullananlar Dikkat! İçişleri Bakanlığı'ndan Çakar Düzenlemesi
​Nasıl Çektirmek İstersiniz? Diye Sordu, Kurşuna Dizildi
​Nasıl Çektirmek İstersiniz? Diye Sordu, Kurşuna Dizildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:46
Güneş
06:07
Öğle
12:24
İkindi
15:47
Akşam
18:29
Yatsı
19:44
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿