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Bu haber 23 Eylül 2019 23:30:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Erzurum-Pasinler karayolunda meydana geldi. 


 

Asker Uğurladılar! Dönüş Yolunda Kaza Geçirdiler

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sabri Tunç ile eşi Zeytin Tunç, torunları ve geliniyle birlikte asker oğlunu Erzincan'a götürdü. Aile oğlunu Erzincan'daki askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Mehmet Sabri Tunç idaresindeki 41 ACG 366 plakalı otomobil Erzurum-Pasinler karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 takla attı.


 

Asker Eşi Hayatını Kaybetti

Trafik kazasında asker eşi Leyla Tunç (26) kaza yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Sabri Tunç, Zeytin Tunç ve torunları Meryem (3) ile Elif Tunç yaralandı.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
​Eşini askere uğurlayan kadın, dönüş yolunda kazada hayatını kaybetti
bir aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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