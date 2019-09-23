Fabrikanın Temel Atıldı! ​Başkan Aksak: Ceylanpınar'da İşsizliği Bitirmeye Kararlıyız

Aksak: Yatırımcılara Ön Ayak Oluyoruz

Aksak: Bizim Derdimiz İlçemize Güzel Hizmet Kazandırmaktır

Ceylanpınar'daki işsizlik sorununu çözmek için kolları sıvayan Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçede kurulacak tekstil fabrikalarının temelini attı. Küçük Sanayi sitesinde temeli atılan tekstil fabrikasının üç ay içerisinde tamamlanması hedeflenirken fabrikanın faal olması halinde ilk etapta 150 kişi ve tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.Temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Aksak, ilçedeki işsizlik sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. İstihdamı arttırmak ve işsizlere iş imkanı oluşturmak amacıyla yatırımcılara ön ayak olduklarını ve gerekli desteği verdiklerini ifade eden Başkan Aksak, bu kapsamda ilk fabrikanın temelini attıklarını belirtti.Başkan Aksak şunları söyledi: "İlk fabrikamızın temelini atıyoruz. Bize katkılarından dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman hizmetin en iyisini yapmaya çalışacağız. AK Parti hizmet partisidir. Biz de ilçemize, insanımıza hizmet etmek için bu göreve talip olduk. Meclis üyelerimle birlikte gece gündüz koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlçemize nasıl daha güzel hizmet kazandırırızın derdine düşmüşüz.Editör: Bahar Yüksel