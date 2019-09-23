​Başkan Özyavuz, Otağ Çevre Düzenlemesi Ve Peyzaj Çalışmasını Başlattı

Harran’da Köklü Değişikliklere Gideceğiz

Harranlı Vatandaşlara Hayırlı Olsun

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçe girişinin daha estetik bir görünüm kazanması için otağ çevresinde çalışma başlattı.Konuyla ilgili açıklamalarda buluna Başkan Özyavuz ‘’Harran’ımıza köklü değişimine gidileceğini daha önceden ifade etmiştik. İlçemizi ziyarete gelen misafirlerimize hem de ilçe vatandaşlarımıza daha temiz daha güzel ve yeşil bir Harran için, yeşil alanlarımızın sayılarını gün geçtikçe artırıyoruz, artırmaya devam edeceğiz’’ dedi.Özyavuz açıklamasında ‘’İlçemize yeni kurduğumuz otağın çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını başlattık. Alan çalışmalarımızda, temizlik çalışmalarının ardından gerekli olan alanlara toprak takviyesi yapıldıktan sonra ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmalarına geçeceğiz. Ağaçlandırma ve çimlendirme işleminden sonrafarklı renklerde çiçeklerle donatılarak, Harran ilçe girişimizi daha estetik bir görünüm kazanmasınısağlamış olacağız. Şimdiden Harranlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.Editör: Bahar Yüksel