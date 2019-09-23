​Şanlıurfa Sınırında İkinci Kara Devriyesi Hazırlığı

Bu haber 23 Eylül 2019 19:30:19 Tarihinde eklenmiştir.

Zırhlılar Bakımdan Geçirildi

ABD ile Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmayı planladığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor.Çalışmalar kapsamında 8 Eylülde ilk kara devriyesi icra edildi. İlk kara devriyesinin ardından bu gün ikinci devriye hazırlıkları başladı. Devriyeye katılacak zırhlılar, bakımdan geçirildi. Yıkanan araçlara Türk Bayrakları asılarak devriyeye hazır hale getirildi. Türkiye ile ABD’nin ikinci kara devriyesini yarın gerçekleştirmesi bekleniyor.Editör: Bahar Yüksel